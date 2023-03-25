Представлен планшет-дисплей Xencelabs Pen Display 24 Studio

Компания Xencelabs пополнила ассортимент планшетов-дисплеев моделью Pen Display 24 Studio Series, который появится в продаже во втором квартале этого года по цене в 1900 долларов. Новинка характеризуется разрешением 4K, уменьшенным бликованием, защитой от отпечатков пальцев, поверхностью для рисования от края до края, проверкой цвета Pantone и SkinTone, наклонной подставкой с наклоном от 16 до 72 градусов и регулировкой одной рукой, креплением VESA, отображением 1.07 миллиарда цветов, поддержкой шести стандартных цветовых пространств, портами HDMI и DisplayPort, оптическим сцеплением для минимизации параллакса, защитным закалённым стеклом, двумя комплектными стилусами и блоком управления Quick Keys.

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