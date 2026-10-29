Представлен планшет iQOO Pad Pro 8.8"

Компания iQOO объявила о выходе планшета iQOO Pad Pro 8.8", который базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840. Новинку также оснастили 8,8-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1440:2304 точки и кадровой частотой 165 Гц, фирменным игровым движком Monster Super Core, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения Ice Dome с активным вентилятором и двумя испарительными камерами VC, батареей Blue Ocean ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, основной камеры на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, двумя симметричными сверхлинейными динамиками, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также корпусом толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 645 долларов за конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.

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