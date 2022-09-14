Представлен планшет-трансформер ASUS ExpertBook B3 Detachable

Компания ASUS дала старт продажам планшета ExpertBook B3 Detachable, который работает под управлением ОС Windows 11 и основан при этом на аппаратной платформе Qualcomm. Новинку оснастили прочным корпусом (стандарт MIL-STD-810H), 10,5-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, 121% охватом цветовой палитры sRGB и поддержкой специального пера, восьмиядерной платформой Snapdragon 7c Gen 2 с тактовой частотой до 2,55 ГГц и графикой Adreno 618, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти eMMC, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, подсоединяемой клавиатурой и автономностью до 21 часа. Цена планшета составляет 600 долларов.

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