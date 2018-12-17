Представлен полосатый смартфон Coolpad Cool Play 8

Компания Coolpad пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Cool Play 8, которая получила довольно яркий дизайн. Речь идет от задней панели из стекла, которая будто испещрена вертикальными полосами. Также новинку оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, аккумулятором на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, бюджетной однокристальной системой MediaTek MT6750, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой с датчиком на 8 Мп, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена Cool Play 8 составит 145 долларов.