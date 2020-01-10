Представлен полуоткрытый ПК-корпус Thermaltake AH T600

Компания Thermaltake пополнила ассортимент полуоткрытых корпусов моделью AH T600, которая выделяется своим ярким дизайном. Новинка характеризуется боковыми панелями из 5-мм закалённого стекла, передними секциями с тремя 3-мм стеклянными фрагментами, форматом Full Tower, восемью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX, ATX и E-ATX, двух 3,5- или трех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 440 мм, блока питания длиной до 200 мм, процессорного кулера высотой до 195 мм, воздушной СО с десятью вентиляторами или СЖО с тремя радиаторами формата до 480 мм, двумя портами USB 3.0, по одному разъёму USB Type-C и USB 2.0, а также аудиогнездом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.