Представлен портативный 4K-монитор Desklab

В продаже появился портативный монитор Desklab, который может похвастаться компактностью и широкими возможностями. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1200:1, углом обзора по горизонтали до 178 градусов, поддержкой сенсорного управления не только посредством пальцев, но и специального пера. Последнее позволяет работать с ним как с графическим планшетом. Также отметим магнитную подставку, технологии Low Flicker и Low Blue Light для комфорта и защиты глаз, стереофонические динамики, интерфейсы USB Type-C, mini HDMI и Micro-USB, а также массу в 595 граммов. Цена устройства составляет 400 долларов.