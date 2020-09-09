Представлен портативный беспроводной 4K-монитор AirView2

На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на портативный монитор AirView2, который ориентирован на работу с ноутбуками и смартфонами. По словам производителя, перед нами первый беспроводной портативный монитор с сенсорным управлением, разрешением 4К и нулевой задержкой. Новинка характеризуется 13,3 и 15,6-дюймовыми версиями, разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 300 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, углом обзора 178 градусов, беспроводной связью WirelessHD для обмена данными с ПК, интерфейсом HDMI, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 10200 мАч, стереофоническими динамиками и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена AirView2 составляет 480 долларов за младшую модель.

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