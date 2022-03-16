Представлен портативный игровой монитор ViewSonic VX1755

Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных мониторов моделью VX1755, которая предназначена для фанатов видеоигр. Новинка характеризуется 17,3-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 точек, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, кадровой частотой до 144 Гц, временем отклика 4 мс, массой менее 1 кг, толщиной 15 мм, двумя интерфейсами USB Type-C с возможностью двусторонней подачи питания, портом mini-HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.