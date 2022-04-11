Представлен портативный монитор LG Gram +view 16MQ70

Компания LG пополнила ассортимент портативных мониторов моделью LG Gram +view 16MQ70, масса которой вместе с подставкой Folio составляет 990 граммов, а без подставки – 670 граммов. Новинка характеризуется 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, антибликовым покрытием, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 30 мс, экранным меню, режимом пониженного синего света, двумя интерфейсами USB-C и регулятором яркости. В середине апреля монитор появится в японской продаже по цене в 350 долларов, а уже затем и в других странах.

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