Представлен портативный монитор LG Gram +view 16MQ70

Компания LG пополнила ассортимент портативных мониторов моделью LG Gram +view 16MQ70, масса которой вместе с подставкой Folio составляет 990 граммов, а без подставки – 670 граммов. Новинка характеризуется 16-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, антибликовым покрытием, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 30 мс, экранным меню, режимом пониженного синего света, двумя интерфейсами USB-C и регулятором яркости. В середине апреля монитор появится в японской продаже по цене в 350 долларов, а уже затем и в других странах.