Представлен портативный монитор VAIO Vision+ 14

Компания VAIO пополнила ассортимент портативных мониторов моделью VAIO Vision+ 14, которая оценена на дебютном японском рынке в 340 долларов. Монитор характеризуется корпусом массой 325 граммов, толщиной 3,9 мм в самой тонкой части и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 14-дюймовой панелью с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и узкими рамками с трех сторон, кронштейном, откидывающимся почти на 90 градусов, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой режима DisplayPort и поддержкой быстрой зарядки PD. Продажи монитора стартуют 4 июля.