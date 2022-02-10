Представлен портативный плеер Walkman от Sony в позолоченном цвете

Сегодня компания Sony анонсировала два новых продукта в линейке портативных аудиоплееров высокого разрешения премиум-класса Walkman — Sony NW-WM1AM2 и его более стильного брата NW-WM1ZM2.

Как следует из названия, эти плееры Walkman являются преемниками NW-WM1A и NW-WMZ, выпущенных в 2016 году. Обе модели будут доступны с апреля этого года и будут продаваться по цене 1000 и 3500 долларов. Основное различие между двумя моделями заключается в том, что корпус ZM2 изготовлен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистоты 99,99% (4N), что придает ему довольно яркий золотой дизайн и повышает его цену почти в три раза по сравнению с AM2, в котором вместо него используется алюминиевый сплав.

По словам Sony, этот материал используется не только из-за его роскошной эстетики — «он реализует более прочную цифровую основу и более высокую жесткость, обеспечивая чистый, широкий звук, поэтому вы можете ощущать каждый инструмент так, как если бы он играл вживую». Еще одним отличием является использование кабеля премиум-класса Kimber Kable, в то время как AM2 имеет обычный кабель из бескислородной меди с низким сопротивлением.
Комментарии и отзывы Walkman NW-WM1AM2
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