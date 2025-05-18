Представлен портативный проектор JMGO P5X

Компания JMGO пополнила ассортимент компактных проекторов моделью P5X, которая может похвастаться диаметром 85 мм, длиной 166 мм и массой 730 граммов. Новинка также характеризуется физическим разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 люменов CVIA, регулировкой угла проецирования, поддержкой коррекции трапецеидальных искажений, комплектным переносным шнуром, фирменными динамиками, фоновой подсветкой, неназванным процессором от MediaTek, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, портами HDMI 2.1 и USB-A 2.0, батареей неназванной ёмкости и дополнительной зарядной подставкой «3 в 1» со встроенной АКБ на 20000 мАч, которой хватит на 7 часов работы. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 230 долларов.