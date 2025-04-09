Представлен портативный проектор ViewSonic M1 Max на Google TV

Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных проекторов моделью M1 Max, которая работает под управлением операционной системы Google TV. Новинка характеризуется разрешением 1080P, проекцией картинки с диагональю от 40 до 100 дюймов, задержкой 165 мс, дистанцией проекции от 0,8 до 2,67 м, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, выравниванием при установке под углом, яркостью 500 люмен, контрастностью 120000:1, 125% покрытием цветового пространства Rec.709, поворотной (360 градусов) металлической подставкой, интерфейсами HDMI 1.4, USB-A и USB-C, двумя 3-Вт динамиками от Harman Kardon, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, батареей ёмкостью 12000 мАч с функцией обратной зарядки, автономностью до двух часов и корпусом массой 960 граммов. Цена проектора пока не раскрывается.

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