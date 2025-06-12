Представлен портативный проектор XGIMI MoGo 4

Компания XGIMI пополнила ассортимент портативных проекторов моделями MoGo 4 и MoGo 4 Laser, которые получили цилиндрический корпус и предустановленную ОС Google TV. Новинки также характеризуются батареей ёмкостью 71 Вт с автономностью до 2,5 часа проигрывания видео, одним магнитным фильтром в базовой модели и четырьмя в MoGo 4 Laser, двумя динамиками Harman Kardon на 6 Вт, разрешением Full HD, яркостью 450 и 550 ISO люмен соответственно, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, вращением на 360°, проекцией изображения диагональю от 40 до 200 дюймов, ИК-пультом дистанционного управления, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, интерфейсом HDMI с ARC. Также был представлен штатив PowerBase Stand с батареей на 20000 мАч и портативный уличный 70-дюймовый дисплей. Проекторы оценены в 600 и 800 евро соответственно.

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