Представлен портативный сенсорный монитор ASUS ProArt PA148CTV

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов сенсорной моделью ProArt PA148CTV, которая предназначена для профессиональных создателей контента, фотографов, дизайнеров и т.д. Новинка характеризуется 14-дюймовой разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 700:1, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 100% охватом цветовых палитр sRGB и Rec. 709, заводской калибровкой, показателем Delta E<2, двумя стереофоническими динамиками каждый по 1 Вт, двумя интерфейсами USB Type-C и одним Micro-HDMI, возможностью использования в портретной ориентации, а также технологиями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.