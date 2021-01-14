Представлен портативный сенсорный монитор ASUS ProArt PA148CTV

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов сенсорной моделью ProArt PA148CTV, которая предназначена для профессиональных создателей контента, фотографов, дизайнеров и т.д. Новинка характеризуется 14-дюймовой разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 700:1, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 100% охватом цветовых палитр sRGB и Rec. 709, заводской калибровкой, показателем Delta E<2, двумя стереофоническими динамиками каждый по 1 Вт, двумя интерфейсами USB Type-C и одним Micro-HDMI, возможностью использования в портретной ориентации, а также технологиями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt PA148CTV
Обзоры:
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 ГцОбзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Новости:
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности

С оригинальным Philips 242B1, оснащенным датчиками SmartImage и ...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG28UQL1A, одной из особенностей...
Представлен игровой монитор ASUS VG248QEZ

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VG248QEZ, которая получила 24-дюймовую T...
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USBЛучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сеть...
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сетьСегодня, пока весь мир празднует Рождество, в сети появилась утечка от весьма надежного источника, которы...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition получил...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition получилКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M31 Prime Edition, которая присоединилас...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR о...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR оКомпания Fujifilm X представила объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR для беззеркальных камер формата AP...
Электрическая сушилка Viomi Lite 1C выпу...
Электрическая сушилка Viomi Lite 1C выпуXiaomi запустила электрическую сушилку Viomi Lite 1C на краудфандинговой платформе Youpin. Это не первая ...
Black Shark 4 набрал 788 505 баллов на A...
Black Shark 4 набрал 788 505 баллов на AГенеральный директор компании Xiaomi обнародовал результаты тестов AnTuTu грядущего смартфона Black Shark...
Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обнов...
Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обновУтилита TechPowerUp GPU-Z получила обновление версии 2.35.0. TechPowerUp это утилита для информации и диа...
ADATA XPG представила вентиляторы VENTO ...
ADATA XPG представила вентиляторы VENTO ADATA XPG объявила о выпуске новых вентиляторов разработанных совместно с Nidec. XPG VENTO PRO 120 PWM ос...
Для Nintendo Switch выпущено новое систе...
Для Nintendo Switch выпущено новое систеКонсоль Nintendo Switch с 2017 года получила большое количество обновлений, большинство из которых включа...
Samsung Galaxy Z Flip 5G обновили до And...
Samsung Galaxy Z Flip 5G обновили до AndКомпания Samsung раньше времени выпустила фирменную оболочку Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 для ск...
Vivo X60 выйдет в Китае 29 декабря...
Vivo X60 выйдет в Китае 29 декабряVivo наконец подтвердила, что 29 декабря представит в Китае смартфоны серии X60. Ожидается, что в этой се...
HyperX выпустила новую одноранговую памя...
HyperX выпустила новую одноранговую памяHyperX объявила о выпуске новой памяти линейки FURY DDR4 RGB. Новые одноранговые модули памяти доступны с...
Умный дисплей Amazon поддерживает Netfli...
Умный дисплей Amazon поддерживает NetfliКогда Amazon выпустила первый на рынке умный дисплей, он казался идеальным устройством для просмотра виде...
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайнеОбзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor