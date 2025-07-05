Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 3

Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 3, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 615 долларов. Новинка характеризуется 0,47-дюймовым DMD-чипом, разрешением 4K, высокопропускной линзой, проекцией картинки диагональю до 120 дюймов, трёхцветным лазерным источником света с яркостью 1000 люмен (CVIA), 110-процентным покрытием цветового пространства BT.2020, контрастностью 1600:1, поддержкой динамической интерполяции MEMC, сертификацией SGS Low Blue Light Ex, двумя 8-Вт динамиками уровня Hi-Fi, конструкцией карданного подвеса с регулировкой угла проекции до 130°, многоточечным лазерным сенсорным модулем ToF 8×8, ИИ-алгоритмами, процессором MT9667, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1 (eARC) и USB, 3,5-мм аудиогнездом и адаптером беспроводной связи Bluetooth.

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