Представлен профессиональный монитор BenQ PD2705U

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PD2705U, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4К. Новинка также характеризуется 10-битной глубиной цвета, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, отображением 1,07 миллиарда цветов и оттенков, калибровкой специалистами по сертификации цветов IDEAlliance G7, сертификацией Pantone, режимом M-Book для согласования цвета на мониторе и на экране MacBook или iPad Pro, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи энергии мощностью 65 Вт, а также внешним контроллером OSD для удобной настройки яркости, контрастности и прочих параметров. Монитор появился в продаже по цене в 650 долларов.