Представлен профессиональный монитор Samsung High Resolution Monitor S8

Компания Samsung пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью High Resolution Monitor S8 (S80PB), которая выйдет в версиях с диагональю панелей 27 и 32 дюйма. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой стандарта Display HDR 600 от ассоциации VESA для отображения максимально широкого спектра оттенков и цветов, защитой дисплея от бликов согласно сертификату Underwriter Laboratories (UL), покрытием Matte Display для меньшего светоотражения даже без использования бленды, интерфейсом USB Type-C с возможностью передачи до 90 Вт энергии, разъемом LAN, креплением VESA и гибко регулируемой подставкой.