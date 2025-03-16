Представлен профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP2788-5K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ColorPro VP2788-5K, которая предназначена для профессионалов в области видео, графики и других связанных с визуалом отраслей. Новинка характеризуется матрицей с разрешением 5120:2880 точек (формат 5K), пиковой яркостью 500 нит, сертификацией VESA HDR400, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), 88% покрытием цветового пространства Adobe RGB и 99% охватом гаммы DCI-P3, сертификацией Pantone Validated, технологией Anti-Glare Low-Reflection (AGLR) против бликов, технологией Flicker-Free и аппаратным снижением уровня синего света для заботы о глазах пользователя, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort и Thunderbolt 4, а также USB-концентратором. Цена монитора на дебютном американском рынке составляет 800 долларов.

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