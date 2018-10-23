Представлен радиоприемник Hyundai H-SRS160

Hyundai представляет новый настольный радиоприемник H-SRS160. В начале года компания выпустила линейку радиоприемников, выполненную в ретро-стиле. В серии было представлено сразу пять моделей, которые отличаются друг от друга дизайном и мощностью динамиков. Новая модель Hyundai H-SRS160 - это компактный вариант радиоприемника с невероятно стильным дизайном и сбалансированным звуком.

Кроме того, Hyundai H-SRS160 можно применять в качестве колонки для прослушивания любимой музыки с использованием карт памяти и USB-носителей для воспроизведения MP3 файлов. Разъем для карт памяти SD/microSD и USB разъем находятся на тыльной стороне устройства, что очень удобно. Отдельно стоит отметить главную черту Hyundai H-SRS160 - его ретро-дизайн. Компактный корпус изготовлен из полированного дерева в цвете «вишня», панель управления - хромированная. Благодаря своему классическому внешнему виду устройство легко впишется в любой интерьер и станет идеальным подарком для поклонников винтажного стиля.