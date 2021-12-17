Представлен рендер смартфона Xiaomi 12

Серия Xiaomi 12 будет разделена на две версии - обычная модель и версия Pro. Недавно в интернете появились рендеры будущего смартфона Xiaomi 12.

Рендеры демонстрируют стандартное расположение трех камер с двойной светодиодной вспышкой. Предполагается, что этот выступ камеры будет иметь специальное покрытие, но это еще не подтверждено. Согласно утечкам, телефон будет оснащен камерой на 50 МП.

Спереди будет располагаться 6,2-дюймовый дисплей, освежающе сдержанный по сравнению с 6,81-дюймовым Mi 11. Он будет иметь разрешение 1080p +, а его левая и правая стороны будут изогнутыми, как и у предыдущей модели.

Xiaomi 12 был сертифицирован с зарядкой 67 Вт и как ожидается, он будет иметь аккумулятор на 4500 мАч. Модели 12-й серии будут работать на Snapdragon 8 Gen 1.

Сообщается, что Xiaomi 12 будет стоить 920 долларов.