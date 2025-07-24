Представлен компактный планшет HONOR Pad X7

Компания HONOR объявила о выпуске планшета HONOR Pad X7, дебютным рынком которого неожиданно стала Саудовская Аравия. Эквивалентная цена новинки составила 95 долларов. Планшет оснастили 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 90 Гц, максимальной яркостью 625 нит, контрастностью 1500:1 и отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 7020 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, предустановленной ОС Android 15, корпусом с размерами 211,8:124,8:7,99 мм и массой 365 граммов. Когда устройство выйдет на других рынках, пока не сообщается.

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