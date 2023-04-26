Представлен российский планшет MIG LT11 на Astra Linux…

Отечественный производитель Mobile Inform Group пополнил ассортимент корпоративных планшетов моделью MIG LT11, которая работает на операционной системе Astra Linux Special Edition 4.7. Новинка характеризуется массой 480 г., 4-ядерной платформой с тактовой частотой до 1,8-ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 10,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, 13-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами со шторками, поддержкой сотовой связи 4G, модулями Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, поддержкой GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, а также комплектной док-станцией с дополнительными интерфейсами. Планшет появится в продаже в июне по цене в 60 тысяч рублей.