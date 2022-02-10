Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 Auto

Эксперт по робототехнике obode только что объявил о выпуске P8, интеллектуального робота-пылесоса нового поколения для автоматической уборки полов. P8 — это комбинированный робот-пылесос, способный самоочищаться, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов. Идеальное универсальное устройство для уборки полов с 3 режимами: подметание, уборка пылесосом, мытье полов и комбинированная уборка. P8 оснащен швабрами с двойным вращением и мощным вакуумным двигателем с мощностью всасывания 2000 Па, а интеллектуальная подъемная роликовая щетка может подниматься на 7 мм во время уборки. Система легко собирает мусор и волосы как с полов, так и с ковров. P8 использует усовершенствованный ультразвуковой датчик для определения типов поверхности и применения надлежащей уборки пылесосом, мытья полов, очистки краев и полного картирования. Он плавно перемещается по комнате и интеллектуально переключается между подметанием и мытьем полов для безопасной и эффективной уборки любого типа пола.

P8 использует навигационный алгоритм шестого поколения в сочетании с более чем 30 наборами навигационных датчиков для достижения высокоскоростного отображения на сантиметровом уровне, чтобы избежать препятствий и барьеров, поскольку он определяет наиболее эффективный и действенный маршрут уборки через дом. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 6200 мАч P8 способен непрерывно убирать до 2,5 часов, что достаточно для уборки целого дома. P8 также оснащен баками для воды на 4,6 л и 4,7 л. Один для грязной, другой для пресной воды. Для превосходной уборки P8 оснащен тряпкой для мытья полов с чистящим средством для предотвращения вторичного загрязнения и автоматически возвращается к основанию, чтобы очистить и высушить швабру в горячем состоянии, чтобы продезинфицировать ее после каждого сеанса уборки.
Комментарии и отзывы obode P8 Auto
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1…
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1В центре внимания сегодня паровой пылесос Starwind SSV9550, поддерживающий разные типы уборки. Это универ…
Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac Stat…
Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac StatМодельная линейка робот-пылесосов от Yeedi не так давно пополнилась моделью с поддержкой определения типа…
Представлен пылесос Dyson V12 Detect Slim с лазерным датчико…
Представлен пылесос Dyson V12 Detect Slim с лазерным датчикоКомпания Dyson выпустила новый беспроводной пылесос с технологией лазерного обнаружения под названием Dys…
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 Auto…
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 AutoЭксперт по робототехнике obode только что объявил о выпуске P8, интеллектуального робота-пылесоса нового …
Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пыле…
Обзор Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua. Беспроводной пылеТестируемый сегодня беспроводной пылесос Polaris PVCS 7090 HandStickPRO Aqua – многофункциональная модель…
Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерно…
Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерноТестируемый сегодня робот-пылесос Eufy RoboVac L70 Hybrid оснащен лазерной навигацией iPath. Из его особе…
Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошваброй…
Обзор Redkey W12. Беспроводной пылесос с электрошвабройИзучаемый сегодня аккумуляторный пылесос Redkey W12 может использоваться как для сухой, так и влажной убо…
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесосОбзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесос
Обзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор Polaris PVCR 1050 IQ Home Aqua. Робот-пылесос с голосовым управлением
Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1 Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor