Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 Auto

Эксперт по робототехнике obode только что объявил о выпуске P8, интеллектуального робота-пылесоса нового поколения для автоматической уборки полов. P8 — это комбинированный робот-пылесос, способный самоочищаться, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов. Идеальное универсальное устройство для уборки полов с 3 режимами: подметание, уборка пылесосом, мытье полов и комбинированная уборка. P8 оснащен швабрами с двойным вращением и мощным вакуумным двигателем с мощностью всасывания 2000 Па, а интеллектуальная подъемная роликовая щетка может подниматься на 7 мм во время уборки. Система легко собирает мусор и волосы как с полов, так и с ковров. P8 использует усовершенствованный ультразвуковой датчик для определения типов поверхности и применения надлежащей уборки пылесосом, мытья полов, очистки краев и полного картирования. Он плавно перемещается по комнате и интеллектуально переключается между подметанием и мытьем полов для безопасной и эффективной уборки любого типа пола.

P8 использует навигационный алгоритм шестого поколения в сочетании с более чем 30 наборами навигационных датчиков для достижения высокоскоростного отображения на сантиметровом уровне, чтобы избежать препятствий и барьеров, поскольку он определяет наиболее эффективный и действенный маршрут уборки через дом. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 6200 мАч P8 способен непрерывно убирать до 2,5 часов, что достаточно для уборки целого дома. P8 также оснащен баками для воды на 4,6 л и 4,7 л. Один для грязной, другой для пресной воды. Для превосходной уборки P8 оснащен тряпкой для мытья полов с чистящим средством для предотвращения вторичного загрязнения и автоматически возвращается к основанию, чтобы очистить и высушить швабру в горячем состоянии, чтобы продезинфицировать ее после каждого сеанса уборки.