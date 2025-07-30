Представлен саундбар Creative Stage Pro

Компания Creative Technology выпустила в Европе саундбар Stage Pro, который оценен в 140 евро. Новинка характеризуется 2.1-канальной системой суммарной мощностью 160 Вт, полнодиапазонными динамиками и сабвуфером, поддержкой технологии SuperWide для широкой звуковой сцены, поддержкой Dolby Audio, режимом звучания Near Field для работы с ПК, режимом Far Field для подключения к телевизору, интерфейсом HDMI 2.0 (ARC), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, оптическим входом, входом AUX, разъемом USB-аудио, габаритами 55:11:8 см и размерами внешнего проводного сабвуфера 12:27:42 см.