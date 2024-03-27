Представлен саундбар Denon DHT-S218

Компания Denon представила саундбар среднебюджетного уровня Denon DHT-S218, который уже доступен для покупки на европейском рынке по цене в 270 евро. Новинка формата 2.1 характеризуется двумя 75-мм встроенными сабвуферами, направленными вниз, двумя среднечастотными динамиками с габаритами 90:40 мм и двумя 25-Вт высокочастотными динамиками, корпусом с размерами 890:120:67 мм, настенным креплением, поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS-HD Master, функции Denon Dialog Enhancer, интерфейсом HDMI eARC 4K с поддержкой VRR и ALLM, дополнительным портом HDMI, аналоговым выходом на сабвуфер и адаптером беспроводной связи Bluetooth Low Energy (BLE) с поддержкой одновременного соединения с несколькими гаджетами.