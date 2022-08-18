Представлен саундбар Razer Leviathan V2 X

Компания Razer представила новый саундбар Razer Leviathan V2 X.

Razer Leviathan V2 X - звуковая панель длиной 40 см, он идеально вписывается на рабочем столе под монитором. Звуковая панель оснащена двумя полнодиапазонными динамиками и двойными пассивными излучателями для обеспечения достойного звучания. Устройство подключается с помощью порта USB-C или через Bluetooth 5.0. Порт USB-C также служит портом для зарядки звуковой панели. Leviathan V2 X имеет встроенную поддержку подсветки Razer Chroma RGB. Есть приложение Razer Audio для различных настроек, в том числе эквалайзера.

Рекомендованная стоимость саундбара Razer Leviathan V2 X составляет 130 евро.