Представлен саундбар Sharp HT-SBW53121

Компания Sharp объявила о выпуске саундбаров Sharp Q HT-SBW53121 и HT-SBW55121, которые оценены на европейском рынке в 400 и 550 евро соответственно. Первая модель имеет конфигурацию 3.1.2 мощностью 550 Вт, а вторая – 5.1.2 канала мощностью 650 Вт. Новинки могут похвастаться поддержкой технологий Dolby Atmos и DTS:X, настройкой звучания от французской компании Devialet, черной и серебристой расцветками корпуса. Также пользователи могут приобрести новые беспроводные тыловые динамики объемного звучания HT-SPR52021, которые превращают системы в 5.1.4 и 7.1.4 соответственно. Динамики оценены в 240 евро. Старт европейских продаж намечен на апрель этого года.

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