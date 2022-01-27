Представлен саундбар Sony HT-5400 с виртуальным объемным звуком

Компания Sony представила новую звуковую панель под названием Sony HT-5400. Звуковая панель отличается от линейки высококачественных звуковых панелей, недавно выпущенных компанией. Саундбар станет отличным дополнением для пользователей среднего уровня, которые просто хотят получить лучший звук при просмотре своего любимого телешоу. Похоже, что Sony проделала довольно приличную работу по созданию приятного сочетания доступности и функциональности со звуковой панелью HT-5400.

Саундбар HT-5400 — это 2.1-канальная система, способная воспроизводить виртуальный объемный звук для полного погружения во время просмотра телевизора. Он поставляется с мощным беспроводным сабвуфером мощностью 130 Вт, а общая мощность системы составляет 330 Вт. Звуковая панель легко интегрируется с моделями телевизоров Sony благодаря интеграции настроек и поддержке беспроводной связи. Также можно передавать контент в HT-5400 через другой вход с помощью Bluetooth.