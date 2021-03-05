Представлен сенсорный монитор EIZO DuraVision FDF2182WT

Японский производитель EIZO пополнил ассортимент мониторов моделью DuraVision FDF2182WT, которая может похвастаться поддержкой сенсорного ввода. Новинка характеризуется 21,5-дюймовой VA-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой сенсорного ввода с распознаванием до десяти одновременных касаний и стилуса, яркостью 230 кд/м2, контрастностью 5000:1, стереодинамиками по 1 Вт, разъемами DisplayPort, HDMI и D-Sub, концентратором USB 3.1 Gen1, 3,5-мм разъемом, разными подставками, а также черной и серой расцветками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы EIZO DuraVision FDF2182WT
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