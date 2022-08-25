Представлен сгибающийся монитор Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Компания Corsair пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Xeneon Flex 45WQHD240, которая может похвастаться возможностью изменения кривизны. Из плоского состояния его можно перевести в вогнутое с радиусом кривизны до 800R.

Сам монитор характеризуется 45-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, пиковой яркостью 1000 кд/м2, контрастностью 1350000:1, временем отклика 0,03 мс (GtG), кадровой частотой 240 Гц, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, соотношением сторон 21:9, технологией Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI и одним DisplayPort, а также интерфейсами USB Type-C и USB Type-A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.