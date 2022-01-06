Представлен складной планшет ASUS Zenbook 17 Fold OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью Zenbook 17 Fold OLED, которую вполне можно назвать и складным ноутбуком. Новинка характеризуется 17,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с соотношением сторон 4:3, разрешением 2560:1920 пикселей (формат 2,5K), сертификацией Pantone Validated, Dolby Vision HDR и TÜV Rheinland, а также поддержкой 100% охвата цветовой палитры DCI-P3, который складывается в два 12,5-дюймовых экрана с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920:1280 точек, чипами Intel Core 12-го поколения с Core i7-1250U в топовой версии, предустановленной ОС Windows 11, батареей ёмкостью 75 Втч, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и четырьмя динамиками Harman Kardon. Старт продаж планшета намечен на середину этого года.

Комментарии и отзывы ASUS Zenbook 17 Fold OLED
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