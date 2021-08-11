Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов раскладушкой Galaxy Z Flip3 5G, которая оценена в 90 тысяч рублей за вариант со 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, топовой платформой Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3 5G
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