Представлен складной смартфон Tecno Phantom V Flip

Также отметим наличие сдвоенной тыльной камеры с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп с возможностью управления жестами и голосовыми командами, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8050 5G с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G77, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4000 мАч, поддержки 45-Вт проводной зарядки, адаптеров Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.3, модема для сотовых сетей пятого поколения и предустановленной оболочки HiOS 13.5 на базе Android 13. Цена смартфона составляет 700 евро.