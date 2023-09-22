Представлен складной смартфон Tecno Phantom V Flip

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов своей первой складной моделью, которая получила название Tecno Phantom V Flip. Новинку оснастили 1,32-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, 6,9-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением 1080:2460 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, яркостью 1000 нит и кадровой частотой до 120 Гц, а также корпусом с размерами 88,77:74,05:14,95 мм в сложенном состоянии и 171,72:74,05:6,95 мм в разложенном.

Также отметим наличие сдвоенной тыльной камеры с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп с возможностью управления жестами и голосовыми командами, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8050 5G с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G77, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4000 мАч, поддержки 45-Вт проводной зарядки, адаптеров Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.3, модема для сотовых сетей пятого поколения и предустановленной оболочки HiOS 13.5 на базе Android 13. Цена смартфона составляет 700 евро.
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