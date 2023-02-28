Представлен складной смартфон Tecno Phantom V Fold

Компания Tecno представила своей первый складной смартфон, который получил название Phantom V Fold. Новинку оснастили внешним 6,42-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, складным 7,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 1000 нит, 4-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 9000+, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхиширик) и 13 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп снаружи и на 16 Мп внутри, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.

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