Представлен смарт-дисплей Archos Hello на базе Android Oreo

Компания Archos показала на выставке MWC 2018 любопытный гаджет – домашний помощник под названием Archos Hello. Новинка выйдет в двух версиях: с 7- и 8,4-дюймовым дисплеем разрешением HD и Full HD, соответственно. Устройство оснастили четырехъядерным процессором, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5 Мп камерой, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. В качестве операционной системы здесь используется Android Oreo. Помощник отвечает на голосовые запросы, проводит видеозвонки, воспроизводит файлы, синхронизируется с множеством приложений и сервисов. Archos Hello появится в продаже летом 2018 года по цене от 129,99 евро за меньшую модель и 179,99 евро за большую.