Представлен смартфон AGM Glory G1S с лучшей тепловизионной камерой

Компания AGM выпустила смартфон AGM Glory G1S с лучшей тепловизионной камерой на рынке, обеспечивающей съемку с разрешением 256 x 192 и частотой 25 кадров в секунду.

Такая камера является бесценным инструментом в руках профессионалов, которые имеют дело с энергосистемами, водопроводными трубами, автомобилями, охлаждением и другими специализированными областями.

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 480 с тактовой частотой 2,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также слотом для SD-карты до 512 ГБ. Экран представляет собой 6,53-дюймовую панель с разрешением 1080 x 2340 пикселей (FHD+). AGM Glory G1S предлагает возможность подключения 5G для сверхбыстрых соединений, поэтому вы можете быстро передавать любые данные.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5500 мАч. Смартфон может работать до суток в активном режиме.