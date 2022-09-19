Представлен смартфон ASUS ROG Phone 6D

Компания ASUS пополнила ассортимент смартфонов моделями ROG Phone 6D и ROG Phone 6D Ultimate, которые получили топовую восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 9000+. Новинки также оснастили ОС Android 12 с фирменной оболочкой Zen UI, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ и 512 ГБ соответственно, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой на 12 Мп, поддержкой Bluetooth 5.3 и NFC, 3,5-мм разъемом, стереодинамиками, АКБ ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 65-Вт зарядки.

Модель ROG Phone 6D Ultimate получила тыльный дисплей ROG Vision PMOLED и продвинутую систему охлаждения AeroActive Portal. Цена смартфонов составляет 910 и 1370 долларов соответственно.