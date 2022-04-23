Представлен смартфон Blu F91

Американская компания Blu представила свой первый смартфон с поддержкой 5G. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 810 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также слотом для карт памяти microSD. Blu F91 получил 6,8-дюймовым ЖК-дисплей с разрешением 1080 x 2460 пикселей и соотношением сторон 20:9. Фронтальная камера на 16-Мп. Есть сканер отпечатков пальцев. Основная камера оснащена 48-МП сенсором Samsung GM1. Камера поддерживает ночной режим, также есть сверхширокоугольная камера 115° с датчиком 5MP. Дополнительно установлены макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает на 3 дня регулярного использования. Он поддерживает быструю зарядку 18 Вт, а также беспроводную зарядку 10 Вт. Реализована поддержка NFC для мобильных платежей. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11. В комплектацию входят зарядное устройство, кабель USB-C, гарнитура, защитное стекло и прочный чехол.

Рекомендуемая производителем розничная цена Blu F91 составляет 300 долларов.