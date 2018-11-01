Представлен смартфон CAMON 11

TECNO Mobile анонсирует новый смартфон для ярких и качественных селфи CAMON 11. Новинка пополнит популярную линейку CAMON, представителями которой уже являются модели CAMON Х и CAMON CM, и порадует всех любителей жанра автопортрета.

Следуя слогану «Ожидай большего», TECNO CAMON 11 был создан для молодежной аудитории, которая следит за последними технологическими тенденциями. Встроенные в смартфон алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ/AI) способны делать многое из того, что ранее казалось невозможным, и выводят очередного представителя линейки CAMON на новую ступень развития мобильных гаджетов. Большой экран делает удобным просмотр сайтов и веб-серфинг, а технологии дополненной реальности (AR) позволяют использовать анимоджи во всех основных мессенджерах и социальных сетях: WhatsApp, Telegram, Facebook и др. Анимированные эмодзи считывают движения лица и повторяют мимику человека, благодаря чему сообщения становятся более красочными и персонализированными.