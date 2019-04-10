Стартовали продажи смартфона CAMON 11S

2019-04-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CAMON 11S ; [103]
В России официально начались продажи новой модели камерофона CAMON 11S китайской компании TECNO Mobile. Его особенностью стала тройная основная AI камера, позволяющая создавать снимки на уровне смартфонов гораздо более высокого ценового сегмента, и яркий голографический дизайн задней панели. Стоимость нового CAMON 11S составляет всего 9990 рублей, его можно приобрести в магазинах DNS и других розничных сетях.

Четырехъядерный процессор MTK Helio A22 на базе архитектуры ARM Cortex-A53, память 3+32ГБ и Android 9.0 гарантируют высокую скорость передачи данных и плавность работы. Разблокировка по лицу осуществляется менее чем за 0,1 сек. благодаря мгновенному распознаванию более чем 250 точек. 3D сканер отпечатков пальцев считывает рисунок, даже если руки мокрые, грязные или в жире. Батарея емкостью 3500 мАч обеспечивает 350 часов работы в режиме ожидания, 12 часов вызовов, 9,5 часов видео и 98 часов прослушивания музыки. Телефон заряжается в ускоренном режиме –10 минут зарядки дают два часа вызовов. Плюс к этому, CAMON 11S поддерживает две SIM-карты с одновременной установкой карты памяти размером до 128ГБ. Стоимость нового CAMON 11S составляет всего 9990 рублей, его можно приобрести в магазинах DNS и других розничных сетях.

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