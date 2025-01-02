Представлен смартфон HONOR Magic7 Lite

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов среднебюджетной моделью Magic7, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном разрешением 2700:1224 точки, пиковой яркостью 4000 нит и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с модулями на 108 Мп (OIS) и 5 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 5 Мп, кремний-углеродной АКБ ёмкостью 6600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, работающей при температурах от -30 °C до 55 °C, предустановленной прошивкой MagicOS 8.0 на основе операционной системы Android 14, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 189 граммов. Смартфон станет доступен для покупки в Великобритании 15 января по цене в 400 фунтов стерлингов.