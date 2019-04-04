Представлен смартфон Hisense King Kong 5 Pro с АКБ на 8000 мАч

Компания Hisense Mobile пополнила ассортимент смартфонов моделями Hisense King Kong 5 и King Kong 5 Pro, которые выделяются своей автономностью. Стандартную модель оснастили 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, аккумулятором на 5500 мАч, функцией зарядки других устройств, процессором Snapdragon 439, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой на 13 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Старшая модель отличается 6,5 дюймовым экраном, сканером отпечатков пальцев, а также двумя аккумуляторами суммарной емкостью 8000 мАч. Оба смартфона имеют 18-месячную гарантию. Hisense King Kong 5 и King Kong 5 Pro оценены в 283 и 417 долларов.