Представлен смартфон Honor 30S с 64 Мп камерой

Бренд Honor, как и ожидалось, представил смартфон Honor 30S, который получил фирменный чипсет Kirin 820 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп модулем телефото и 2 Мп модулем для макросъемки, фронтальной камерой на 16 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR10+ и сертификатом TUV, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 340 долларов, а вариант с 8/256 ГБ памяти будет стоить 380 долларов. Старт продаж намечен на 7 апреля.