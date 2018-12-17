Представлен смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Компания Huawei представила смартфон Nova 4, который уже успели прозвать «флагманом для молодежи». Новинку оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, который занимает 86,3 % площади передней панели, 25-Мп фронтальной камерой, которая расположена в круглом вырезе диаметром 4,5 мм, прошлогодним фирменным процессором HiSilicon Kirin 970, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты microSD, аккумулятором на 3750 мАч и ОС Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0.1. Также отметим тройную камеру в двух вариантах: 48 Мп (оптика с апертурой f/1,8), 16 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4). В более доступной конфигурации вместо 48 Мп сенсора используется 20 Мп датчик. Старшая версия Nova 4 оценена в 490 долларов, а младшая – 450 долларов.