Представлен смартфон Huawei P Smart 2020

Компания Huawei представила в Европе смартфон P Smart 2020, который, что примечательно, оснащается операционной системой Android 9 Pie (EMUI 9.1) и поддержкой сервисов Google. Новинка также характеризуется 6,21-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710F с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, портом USB Type-C (USB 2.0), модулем NFC, сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 3400 мАч. Аппарат доступен в черной, синей и зеленой расцветках по цене в 200 евро.