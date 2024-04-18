Представлен смартфон Huawei Pura 70 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделями Pura 70 Pro+ и Pura 70 Pro, которые оценены в Китае в 1105 и 900 долларов за версии с 16/512 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Старшая модель характеризуется 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2844:1260 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, яркостью до 2500 нит и защитным стеклом Kunlun второго поколения, фирменной однокристальной системой Kirin 9010, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор 1/1,3-дюйма 50 Мп, оптика с переменной диафрагмой f/1,4-f/4.0 и OIS), 12,5 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телевик с фокусным расстоянием 92,5 мм), батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также поддержкой спутниковой связи Beidou-3 и Tiantong-4. Модель Pura 70 Pro отличается чипом Kirin 9000S1 и другой системой спутниковой связи.