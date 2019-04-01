Представлен смартфон INOI 6i Lite

INOI открывает продажи доступного смартфона с емким аккумулятором 4000 мА*ч — INOI 6i Lite на операционной системе Android 8 Go. Смартфон оснащен ярким HD IPS дисплеем с разрешением 1280*640 пикселей и диагональю 5,5 дюймов. Соотношение сторон 18:9 позволило максимально расширить площадь дисплея и сузить рамки. Экран покрыт прочным 2,5D стеклом со слегка закругленными гранями, а корпус выполнен из приятного на ощупь матового soft-touch поликарбоната. Как и все устройства бренда, смартфон выглядит стильно и удобно лежит в руке.

INOI 6i Lite доступен в черной и золотой расцветках. Стоимость устройства в официальном интернет-магазине inoi.com — 5990 рублей.