Представлен смартфон Infinix Zero 40 5G

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 40 5G, которая оценена в 400 долларов. Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном LTPS AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графикой Mali-G610 MP6, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной и 10-Вт обратной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (датчик ISOCELL HM6 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп (ISOCELL JN1 и двойная вспышка), предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой XOS 14.5, защитой от пыли и влаги (IP54), адаптером WiFi 6E, модулем NFC и двойными динамиками JBL.