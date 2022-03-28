Представлен смартфон Itel Vision 3

Компания Itel официально представила смартфон Vision 3 на индийском рынке. Одной из главных особенностей устройства является поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В телефоне также есть двойные камеры с искусственным интеллектом и восьмиядерный чипсет.

Itel Vision 3 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+. Смартфон имеет 5-мегапиксельную камеру на передней панели. На задней панели установлен модуль с двумя камерами с основной камерой на 8 Мп и поддержкой AI. Компания не раскрыла деталей второй камеры. Задняя камера имеет несколько режимов, таких как режим AI Beauty, портретный режим, режим панорамы, режим HDR и режим низкой освещенности.

Смартфон оснащен неизвестным восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 1,6 ГГц. Он работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он имеет слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти до 128 ГБ. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. По данным компании, телефон полностью заряжается за 50 минут. Что касается безопасности, он имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддерживает разблокировку лица. Телефон работает на ОС Android 11. Устройство доступно в цветовых вариантах Deep Ocean Black, Jewel Blue и Multi Green.